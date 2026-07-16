Коллина жёстко ответил Дешаму после критики судейства полуфинала ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 00:53

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал высказывания главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года поставил под сомнение уровень судейства.

После встречи, завершившейся победой испанцев со счётом 2:0, Дешам выразил недовольство работой главного арбитра Ивана Бартона из Сальвадора. Наставник французской команды публично усомнился в том, что рефери соответствовал уровню столь важного матча, задав вопрос, способен ли он качественно обслуживать полуфинал мирового первенства.

В ФИФА оперативно отреагировали на слова французского специалиста. Коллина подчеркнул, что организация полностью доверяет назначенному арбитру и не разделяет озвученную критику.

«В ответ на комментарии Дешама, ставящие под сомнение компетентность нашего арбитра в этом полуфинале, ответ ФИФА ясен: "Да, безусловно". Наши арбитры — мирового класса», — приводит слова Коллины французский журналист Дориан Бонзома.

Полуфинальная встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 2:0, благодаря чему команда вышла в финал чемпионата мира 2026 года. Турнир проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул на мировом первенстве 2022 года в Катаре.