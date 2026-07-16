Лига чемпионов: результаты ответных матчей квалификации 15 июля

Дата публикации: 16-07-2026 00:55

Во вторник, 15 июля, состоялись четыре ответных матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. По итогам встреч определились ещё четыре команды, которые продолжат борьбу за выход в основной этап турнира.

Наиболее уверенную победу игрового дня одержала албанская «Эгнатия». После ничьей в первом матче команда разгромила молдавский «Петрокуб» со счётом 6:1 и без проблем вышла в следующий раунд.

Казахстанский «Кайрат» также успешно решил задачу, второй раз обыграв черногорскую «Сутьеску». После домашней победы (2:1) клуб из Алматы добился успеха и в гостях — 2:0, оформив уверенный выход во второй квалификационный раунд.

Фарерский «КИ Клаксвик» вновь оказался сильнее люксембургского «Атерта Биссена». Победив дома со счётом 2:1, команда повторила тот же результат на выезде и продолжила выступление в турнире.

Единственную победу, которая не помогла пройти дальше, одержала румынская «Университатя». После крупного поражения в первом матче от белорусского «МЛ Витебск» (1:4) румыны выиграли ответную встречу с минимальным счётом 1:0, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий этап.

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (15 июля):

«Университатя» (Румыния) — «МЛ Витебск» (Беларусь) — 1:0 (первый матч — 1:4)

«Атерт Биссен» (Люксембург) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 1:2 (первый матч — 1:2)

«Эгнатия» (Албания) — «Петрокуб» (Молдавия) — 6:1 (первый матч — 1:1)

«Сутьеска» (Черногория) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:2 (первый матч — 1:2)

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА остаётся французский «Пари Сен-Жермен», который завоевал трофей по итогам прошлого сезона.