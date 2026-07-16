Аргентина вырвала победу у Англии в концовке и вышла в финал ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 00:57

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над Англией в напряжённом полуфинальном матче. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), завершилась со счётом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а счёт был открыт лишь после перерыва. На 55-й минуте англичане вышли вперёд благодаря точному удару Энтони Гордона, и команда Томаса Тухеля долгое время сохраняла минимальное преимущество.

Однако в концовке встречи аргентинцы сумели переломить ход игры. На 85-й минуте полузащитник Энцо Фернандес восстановил равновесие, вернув своей команде надежду на выход в финал.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На второй добавленной минуте Лаутаро Мартинес оказался в нужном месте в штрафной площади соперника и отправил мяч в сетку, принеся сборной Аргентины победу со счётом 2:1.

На пути к полуфиналу англичане выбили сборную Норвегии, победив её со счётом 2:1. Аргентина, в свою очередь, уверенно справилась со Швейцарией — 3:1.

Теперь в решающем матче турнира команда Лионеля Скалони встретится со сборной Испании, которая днём ранее обыграла Францию (2:0). Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля.