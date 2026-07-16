Аргентина второй чемпионат мира подряд сыграет в финале

Дата публикации: 16-07-2026 00:59

Сборная Аргентины продолжает борьбу за защиту чемпионского титула. Действующие чемпионы мира второй раз подряд пробились в финал мирового первенства, обыграв в полуфинале сборную Англии со счётом 2:1.

Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), а главным арбитром матча был американский рефери Исмаил Эльфат. Победу аргентинцам принесли голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, который отличился уже в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, команда Лионеля Скалони повторила своё достижение четырёхлетней давности. На чемпионате мира 2022 года в Катаре аргентинцы также добрались до финала, где в одном из самых драматичных матчей в истории турнира одолели сборную Франции. Основное и дополнительное время той встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Южной Америки — 4:2.

Теперь Аргентину ждёт новое серьёзное испытание. В финале чемпионата мира 2026 года действующий обладатель трофея встретится со сборной Испании, которая накануне уверенно победила Францию со счётом 2:0.

Решающая встреча турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Победитель этого матча станет чемпионом мира 2026 года.