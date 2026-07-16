Модрич близок к продлению контракта с «Миланом» до 2027 года

Дата публикации: 16-07-2026 01:01

Полузащитник «Милана» Лука Модрич, вероятнее всего, продолжит выступать за итальянский клуб и в следующем сезоне. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны находятся на финальной стадии переговоров о продлении контракта.

По информации источника, новое соглашение пока не подписано, однако руководство «россонери» и 40-летний хорват практически согласовали все ключевые условия. Если переговоры завершатся успешно, контракт будет продлён до лета 2027 года.

Ожидается, что после окончания отпуска Модрич присоединится к команде уже во время предсезонного турне «Милана» по Австралии. Поездка итальянского клуба стартует 26 июля, и к этому моменту стороны рассчитывают официально оформить новое соглашение.

Несмотря на возраст, хорватский ветеран остаётся важной частью команды. В сезоне-2025/26 Модрич провёл 34 матча в Серии А, записав на свой счёт два забитых мяча и четыре результативные передачи, подтвердив, что по-прежнему способен приносить пользу на самом высоком уровне.