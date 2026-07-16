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Беллингем отреагировал на драматичное поражение Англии в полуфинале ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 10:56

 

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями после поражения национальной команды от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Англичане были близки к выходу в финал, однако упустили преимущество в концовке встречи и уступили со счётом 1:2.

Команда Томаса Тухеля долгое время контролировала ход матча после гола Энтони Гордона и сохраняла минимальное преимущество вплоть до 85-й минуты. Однако аргентинцы сумели переломить ход игры благодаря точным ударам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, который принёс своей сборной победу уже в компенсированное время.

После финального свистка Беллингем признался, что поражение стало тяжёлым ударом для всей команды.

«Это очень печальный день для нас. Мы играли хорошо, мы много боролись, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова английского полузащитника журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на неудачу в полуфинале, турнир для англичан ещё не завершён. Сборная Англии встретится с Францией в матче за третье место. Игра состоится в ночь с 18 на 19 июля.

В свою очередь, Аргентина продолжит борьбу за второй подряд титул чемпионов мира. В финале мирового первенства действующие обладатели трофея сыграют со сборной Испании. Решающий матч турнира состоится 19 июля.

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