Дата публикации: 16-07-2026 10:58

Сборная Аргентины может столкнуться с дисциплинарными санкциями со стороны ФИФА после выхода в финал чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, поводом для возможного разбирательства стали действия нескольких аргентинских футболистов после победы над Англией в полуфинале турнира. После финального свистка игроки во время празднования вынесли на поле политический плакат с надписью: «Фолклендские острова — аргентинские».

ФИФА традиционно придерживается строгой политики в отношении политических лозунгов и демонстрации подобных посланий во время официальных соревнований. Именно поэтому дисциплинарные органы организации могут открыть дело и наложить на Аргентинскую футбольную ассоциацию денежный штраф.

Вопрос принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов остаётся предметом многолетнего территориального спора между Аргентиной и Великобританией. Архипелаг находится под контролем Великобритании, а в 1982 году конфликт между странами перерос в вооружённое противостояние, завершившееся поражением аргентинской стороны.

Теперь внимание аргентинской сборной сосредоточено на финале мирового первенства. В решающем матче команда встретится со сборной Испании. В случае победы аргентинцы завоюют четвёртый титул чемпионов мира и сравняются по этому показателю с Германией и Италией. Абсолютным рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира остаётся сборная Бразилии, в активе которой пять мировых титулов.