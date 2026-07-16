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Бекхэм обратился к сборной Англии после драматичного вылета с ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 11:04

 

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм поддержал национальную команду после драматичного поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Бывший капитан сборной отметил характер игроков и поблагодарил их за выступление на турнире.

Англичане были близки к выходу в финал мирового первенства. Команда Томаса Тухеля лидировала со счётом 1:0 вплоть до 85-й минуты после гола Энтони Гордона, однако в концовке встречи аргентинцы сумели совершить камбэк. Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес принёс действующим чемпионам мира победу со счётом 2:1.

После финального свистка Бекхэм обратился к футболистам, болельщикам и всей стране, признав, что поражение стало болезненным, но подчеркнул, что команда подарила своим поклонникам незабываемые эмоции.

«Нам сейчас трудно, сердца разбиты, но у нас остались воспоминания, которые будут нас вдохновлять всегда… Спасибо команде, болельщикам и всей стране за то, что вы дали нам на этом чемпионате мира», — написал Бекхэм на своей странице в социальных сетях.

Несмотря на неудачу в полуфинале, сборная Англии ещё проведёт один матч на турнире. Команда сыграет с Францией за бронзовые медали чемпионата мира. В финале же встретятся сборные Аргентины и Испании. Решающий матч турнира состоится 19 июля.

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