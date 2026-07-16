Антонио Конте объяснил, в чём феномен Лионеля Месси

Дата публикации: 16-07-2026 11:05

Бывший главный тренер «Наполи», «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте поделился впечатлениями от выступления капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. Итальянский специалист отметил, что даже в 39 лет аргентинец продолжает оставаться ключевой фигурой своей национальной команды.

По словам Конте, лидер «альбиселесте» вновь доказал, что способен определять ход самых важных матчей благодаря своему профессионализму, футбольному интеллекту и умению читать игру лучше соперников.

Особенно наставник отметил способность Месси оказываться именно там, где это необходимо команде. Конте считает, что аргентинец заранее просчитывает развитие эпизодов, что позволяет ему сохранять решающее влияние на игру, несмотря на возраст.

«Он в очередной раз превзошёл все ожидания. Он приехал в невероятной форме и демонстрирует свой профессионализм и желание. В свои 39 лет он по-прежнему играет решающую роль. Лео обладает интеллектуальной способностью всегда занимать правильную позицию, потому что он первым понимает, что происходит», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией со счётом 2:1 и вышла в финал турнира. В решающем матче мирового первенства действующие чемпионы мира встретятся со сборной Испании. Финал состоится 19 июля.