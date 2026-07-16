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Тухель ответил, покинет ли сборную Англии после вылета с ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 11:07

 

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал своё будущее после поражения команды от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Несмотря на болезненный вылет из борьбы за титул, немецкий специалист дал понять, что не намерен покидать свой пост.

После матча журналисты поинтересовались у Тухеля, продолжит ли он работу с национальной командой. Наставник подтвердил, что рассчитывает полностью выполнить действующий контракт и уже сейчас думает о следующем крупном международном турнире — домашнем чемпионате Европы.

«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В полуфинале англичане были близки к выходу в финал. Команда вела со счётом 1:0 до 85-й минуты, однако Аргентина сумела переломить ход встречи благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, одержав победу со счётом 2:1.

Теперь сборную Англии ждёт матч за бронзовые медали чемпионата мира. В ночь с 18 на 19 июля команда Тухеля встретится со сборной Франции.

Финал турнира состоится 19 июля, в нём действующий чемпион мира Аргентина сыграет со сборной Испании за главный трофей мирового футбола.

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