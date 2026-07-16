Беллингему грозит длительная дисквалификация после полуфинала ЧМ-2026

Дата публикации: 16-07-2026 11:09

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рискует получить серьёзное дисциплинарное наказание по итогам полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Аргентины. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, после финального свистка, когда аргентинские футболисты праздновали победу со счётом 2:1, Беллингем подошёл к защитнику Валентину Барко со спины и ударил его ладонью по затылку. В ответ аргентинец толкнул английского хавбека в грудь, однако конфликт быстро был погашен.

Инцидент произошёл уже после окончания игры и остался вне поля зрения главного арбитра Исмаила Эльфата и его помощников. Тем не менее момент был зафиксирован телевизионными камерами, что позволяет дисциплинарным органам ФИФА рассмотреть эпизод в индивидуальном порядке.

Согласно Дисциплинарному кодексу ФИФА, комитет вправе применять санкции на основании видеозаписи, если нарушение не было замечено официальными лицами матча, включая судей VAR. Как отмечает источник, действия Беллингема могут быть квалифицированы как насильственные действия.

Минимальное наказание по соответствующей статье предусматривает дисквалификацию на три матча, а также денежный штраф. Если дисциплинарный комитет признает англичанина виновным, он пропустит не только матч за третье место против Франции, но и первые официальные встречи сборной Англии в следующем международном цикле.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Аргентины и Испании. Решающий матч турнира состоится 19 июля.