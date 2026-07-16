После вылета Англии в сети завирусилось фото бутылки Пикфорда с подсказками

Дата публикации: 16-07-2026 17:39

После полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии, завершившегося победой южноамериканцев со счётом 2:1, внимание болельщиков привлекла необычная находка на поле. В социальных сетях стремительно распространилась фотография бутылки с водой, которой пользовался голкипер англичан Джордан Пикфорд.

На бутылке была закреплена специальная шпаргалка с детальной информацией об исполнителях пенальти в составе сборной Аргентины. В памятке содержались фамилии потенциальных бьющих, а также рекомендации о том, в какой угол каждый из них чаще всего направляет мяч и в какую сторону следует прыгать вратарю.

Подобные подсказки давно стали привычной частью подготовки голкиперов к возможным сериям пенальти. Тренерские штабы заранее анализируют статистику соперников и составляют индивидуальные рекомендации, которые вратари используют во время матчей.

Однако в этот раз серия 11-метровых ударов не понадобилась. Несмотря на то что Англия вела в счёте до 85-й минуты, Аргентина сумела перевернуть ход встречи благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, оформив победу в основное время.

Теперь действующие чемпионы мира сыграют в финале турнира со сборной Испании. Решающий матч чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).