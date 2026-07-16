Джон Стоунз может продолжить карьеру в «Интере»

Дата публикации: 16-07-2026 17:36

Миланский «Интер» проявляет интерес к бывшему защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунзу. Как сообщает Sky Sport Italia, руководство итальянского клуба рассматривает возможность подписания опытного англичанина, который этим летом стал свободным агентом.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 32-летнем футболисте потенциальное усиление центральной линии обороны. В настоящее время клуб изучает условия возможного соглашения и оценивает целесообразность приглашения одного из самых титулованных защитников последних лет.

При этом «Интер» не является единственным претендентом на Стоунза. За развитием ситуации внимательно следит и туринский «Ювентус», который также может вступить в борьбу за подписание английского защитника.

Минувший сезон оказался для Стоунза непростым. Из-за различных обстоятельств он провёл лишь 18 матчей во всех турнирах, однако его опыт и достижения по-прежнему делают игрока привлекательным вариантом для ведущих европейских клубов.

Стоунз защищал цвета «Манчестер Сити» с 2016 года и за это время стал одним из символов эпохи Пепа Гвардиолы. Вместе с «горожанами» он шесть раз выигрывал английскую Премьер-лигу, а также стал победителем Лиги чемпионов. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 18 млн евро.