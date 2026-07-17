Во Франции запустили петицию за переигровку матча с Испанией

Дата публикации: 17-07-2026 10:34

После поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира — 2026 часть французских болельщиков выступила с требованием провести переигровку встречи. В интернете появилась соответствующая петиция, авторы которой считают, что исход матча был серьёзно повлиян судейской ошибкой.

Инициаторы обращения утверждают, что эпизод с назначением пенальти в пользу испанской команды был ошибочным. По их мнению, перед этим вингер сборной Испании Ламин Ямаль якобы сыграл рукой, однако арбитры не зафиксировали нарушение, после чего был назначен 11-метровый удар.

В тексте петиции говорится, что именно первый гол кардинально изменил ход полуфинальной встречи, а потому, по мнению её авторов, результат матча нельзя считать справедливым.

«Во время назначения пенальти в пользу Испании Ламин Ямаль сыграл рукой. Франция не должна была пропускать этот первый гол, который полностью изменил ход встречи. Спорт должен проходить по правилам, но сегодня вечером они не были соблюдены», — говорится в обращении.

По состоянию на данный момент документ уже поддержали около 76 тысяч человек, однако подобные петиции не имеют юридической силы и не могут стать основанием для пересмотра результата матча или назначения переигровки.

После финального свистка работу судейской бригады также раскритиковал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, выразив недовольство рядом решений арбитра по ходу встречи.

Теперь французская команда сосредоточится на борьбе за бронзовые медали мирового первенства. В матче за третье место чемпионата мира — 2026 сборная Франции встретится с национальной командой Англии.