«Бавария» готовит новый контракт для Олисе после его решения остаться

Дата публикации: 17-07-2026 00:40

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе не планирует менять клуб в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Sky Sport Germany, французский вингер дал понять руководству мюнхенцев, что намерен продолжить карьеру в Германии, несмотря на появившиеся ранее слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

По информации источника, 24-летний футболист не обращался к руководству «Баварии» с просьбой рассмотреть варианты трансфера. Напротив, Олисе выразил желание остаться в команде и продолжить выступления в составе немецкого гранда.

В ответ на такую позицию клуб уже начал работу над новым долгосрочным соглашением. Хотя действующий контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, руководство «Баварии» хочет заранее продлить его, чтобы обезопасить себя от интереса других европейских топ-клубов.

Сообщается, что в новом договоре не будет предусмотрен пункт о фиксированной сумме выкупа. Кроме того, после подписания обновлённого соглашения Олисе войдёт в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мюнхенской команды.

Минувший сезон стал для француза одним из лучших в карьере. Во всех турнирах он провёл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу, став одним из лидеров атакующей линии «Баварии». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Олисе оценивается в 150 млн евро.