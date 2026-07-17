«Бешикташ» получил предложение подписать Мохамеда Салаха

Дата публикации: 17-07-2026 10:31

Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Deportes Reports, представители египетского футболиста предложили его услуги «Бешикташу».

По информации источника, сторона игрока рассчитывает на контракт с зарплатой 15 млн евро в год. При этом сам Салах положительно относится к варианту с переходом в стамбульский клуб и готов рассмотреть продолжение карьеры в турецкой Суперлиге.

34-летний форвард стал свободным агентом после завершения сотрудничества с «Ливерпулем», за который выступал с 2017 года. За это время египтянин превратился в одного из символов клуба, выиграв Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и ряд других престижных трофеев.

Интерес к Салаху проявляет не только «Бешикташ». По данным СМИ, в борьбу за опытного нападающего также может вступить «Фенербахче». Кроме того, ранее сообщалось о внимании со стороны клубов из Саудовской Аравии, а среди представителей ведущих европейских чемпионатов в числе претендентов на египтянина назывался мадридский «Атлетико».

В ближайшее время футболисту предстоит определиться с новым клубом, где он продолжит карьеру после ухода из «Ливерпуля».