«Ювентус» объявил о переходе экс-защитника «Ромы» Зеки Челика

Дата публикации: 17-07-2026 00:38

Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе защитника сборной Турции Зеки Челика. Информация о подписании футболиста появилась на официальном сайте итальянского клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Турецкий защитник присоединился к «бьянконери» в статусе свободного агента после завершения срока действия соглашения с «Ромой».

Челик защищал цвета римского клуба с лета 2022 года. По окончании прошлого сезона стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, благодаря чему 29-летний футболист получил возможность самостоятельно выбрать новое место продолжения карьеры.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и четыре результативные передачи. Благодаря стабильным выступлениям он сохраняет место в составе национальной сборной Турции.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Челика оценивается в 14 млн евро. В «Ювентусе» рассчитывают, что опытный защитник усилит правый фланг обороны и поможет команде в борьбе за трофеи в новом сезоне.