«Атлетик» поставил точку в слухах о переходе Лапорта в «Барселону»

Дата публикации: 17-07-2026 00:35

Спортивный директор «Атлетика» из Бильбао Микель Гонсалес опроверг появившиеся в СМИ сообщения о возможном переходе защитника Эмерика Лапорта в «Барселону». По словам функционера, каталонский клуб не предпринимал никаких попыток начать переговоры по футболисту.

Гонсалес подчеркнул, что руководство баскского клуба не получало ни официальных предложений, ни неформальных обращений от представителей «Барселоны». Он отметил, что все разговоры о возможном трансфере не соответствуют действительности.

Кроме того, спортивный директор дал понять, что «Атлетик» не намерен расставаться с одним из лидеров команды в нынешнее трансферное окно. В клубе считают Лапорта важнейшим игроком обороны и рассчитывают на него в новом сезоне.

«Мы не устанавливали никаких контактов, не получали никаких официальных или даже неофициальных предложений от руководства "Барселоны" относительно подписания контракта с Эмериком Лапортом. На текущий момент между клубами нет никаких переговоров, и всё, что распространяется в различных СМИ, — это не более чем слухи, не имеющие отношения к реальности.

Лапорт останется с нами и не уйдёт во время текущего трансферного окна, потому что мы считаем его ключевым игроком и важным элементом в команде», — заявил Гонсалес.

Таким образом, в «Атлетике» исключили возможность ухода Эмерика Лапорта этим летом и подтвердили, что защитник входит в число футболистов, вокруг которых клуб планирует строить команду в новом сезоне.