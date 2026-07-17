БАТЭ, «Шкендия» и «Балкани» вышли во второй раунд квалификации Лиги конференций

Дата публикации: 17-07-2026 00:32

Во вторник, 15 июля, завершились очередные ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. По итогам игрового дня ещё три команды обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

Белорусский БАТЭ в напряжённом противостоянии оказался сильнее албанского «Эльбасани». После безголевой ничьей в основное время, как и в первом матче, победитель не был определён, поэтому команды провели дополнительное время. И оно не выявило сильнейшего, а в серии пенальти точнее оказались футболисты борисовского клуба, оформившие путёвку во второй квалификационный раунд.

Уверенно продолжает выступление в еврокубке северомакедонская «Шкендия». В ответной встрече команда минимально обыграла гибралтарскую «Европу» благодаря точному удару Ване Крстевски. С учётом крупной победы в первой игре «Шкендия» выиграла противостояние с общим счётом 6:0.

Ещё одним участником следующего этапа стали косовские «Балкани». После нулевой ничьей в первом матче команда сумела на своём поле победить валлийский «Коннас Куэй» со счётом 3:2, оформив выход во второй квалификационный раунд по сумме двух встреч.

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций:

- БАТЭ (Беларусь) — «Эльбасани» (Албания) — 0:0 (БАТЭ победил в серии пенальти);

- «Шкендия» (Северная Македония) — «Европа» (Гибралтар) — 1:0 (по сумме двух матчей — 6:0);

- «Балкани» (Косово) — «Коннас Куэй» (Уэльс) — 3:2 (первый матч — 0:0).

Победители продолжат борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций, сохранив шансы на выход в основной этап турнира.