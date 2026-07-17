Гвардиола оценил шансы Испании в финале ЧМ-2026 против Аргентины

Дата публикации: 17-07-2026 10:35

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Испании встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной.

Испанский специалист признался, что не испытывает однозначных симпатий к одной из сторон, поскольку в составах нескольких национальных команд выступают футболисты, с которыми ему довелось работать. По словам Гвардиолы, он всегда переживает за игроков, которых хорошо знает и ценит.

При этом наставник отметил, что у сборной Испании есть все шансы добиться успеха, если её лидеры сумеют реализовать свой потенциал в решающем матче турнира.

«Я всегда болею за команды, в которых играют футболисты, которые мне нравятся. Если победит Аргентина, там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них. То же самое касается Франции. У Португалии тоже есть футболисты, взаимодействием которых я восхищаюсь.

Если Родри сумеет доминировать в центре поля вместе с Педри, а Ламин Ямаль покажет свою лучшую игру, Испания может стать той командой, которая сделает разницу», — приводит слова Гвардиолы AS.

По мнению именитого тренера, именно контроль мяча в центральной зоне и вдохновенная игра лидеров атаки способны стать главным преимуществом испанской команды в противостоянии с Аргентиной.

Финал чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи станет новым чемпионом мира.