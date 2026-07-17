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Повязка Марадоны с легендарного матча против Англии ушла с молотка за $512 тысяч

Дата публикации: 17-07-2026 10:37

 

Капитанская повязка, которую легендарный аргентинский футболист Диего Марадона носил во время чемпионата мира 1986 года, была продана на аукционе Sotheby's за 512 тысяч долларов. Речь идёт об одном из самых узнаваемых футбольных артефактов, связанном с одним из величайших матчей в истории мировых первенств.

Историческая реликвия использовалась Марадоной в четвертьфинальной встрече против сборной Англии. Тот поединок завершился победой Аргентины со счётом 2:1, а сам капитан команды оформил дубль.

Особую известность матчу принёс первый гол аргентинца, который был забит рукой и позже получил культовое название «Рука бога». Несмотря на нарушение, арбитр засчитал взятие ворот, а эпизод навсегда вошёл в историю мирового футбола. Второй мяч Марадоны в той игре, когда он обыграл нескольких соперников, также считается одним из лучших голов за всю историю чемпионатов мира.

Продажа капитанской повязки стала ещё одним громким событием на рынке спортивных реликвий. Коллекционеры продолжают проявлять высокий интерес к предметам, связанным с крупнейшими звёздами мирового футбола.

Ранее на одном из аукционов была продана игровая футболка Пеле, в которой бразильская легенда выступала в финальном матче чемпионата мира 1958 года. Стоимость этого лота составила почти 5 миллионов долларов, что остаётся одним из самых дорогих результатов среди футбольных памятных вещей.

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