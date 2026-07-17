Экс-форвард «Астон Виллы» обвинил Тухеля в поражении Англии от Аргентины

Дата публикации: 17-07-2026 10:44

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габби Агбонлахор резко раскритиковал главного тренера национальной команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Англичане уступили со счётом 1:2, лишившись возможности впервые с 1966 года побороться за титул чемпионов мира.

По мнению Агбонлахора, именно решения немецкого специалиста стали ключевой причиной неудачи. Экс-футболист напомнил, что Тухеля приглашали ради побед в решающих матчах, однако в полуфинале он, наоборот, выбрал чрезмерно осторожную тактику.

Особенно бывшего форварда удивило решение заменить быстрого вингера Энтони Гордона сразу после того, как Англия вышла вперёд, а затем перейти на игру с пятью защитниками. Агбонлахор считает, что это позволило Аргентине полностью перехватить инициативу.

Кроме того, он указал на грубые ошибки при обороне во время обоих пропущенных мячей. По его словам, английские защитники проигрывали верховую борьбу, неправильно действовали при стандартах и оставляли лидеров соперника без опеки.

«Мы пригласили Томаса Тухеля, избавились от Гарета Саутгейта, чтобы в нужные моменты переступать черту, принимать важные решения, вселять позитив. Саутгейт прекрасно справлялся, но он не мог вывести нас в финал чемпионата мира или выиграть его.

Тухель, как только мы повели в один мяч, сразу же убрал единственного скоростного игрока — Энтони Гордона. Как можно переходить на схему с пятью защитниками, но не выигрывать верховую борьбу? ... Но я не хочу винить игроков. Просто наш тренер трус.

Тухель должен уйти. Когда мы платим 8 миллионов фунтов иностранному тренеру, чтобы он выиграл для нас трофей впервые с 1966 года, а он играет так в полуфинале против Аргентины... — это в 10 раз хуже, чем всё плохое, что когда-либо делал Саутгейт», — заявил Агбонлахор в эфире talkSPORT.

Теперь сборной Англии предстоит сыграть матч за третье место чемпионата мира — 2026 против Франции. Аргентина, победившая в полуфинале, в решающей встрече турнира встретится со сборной Испании.