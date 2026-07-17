Гвардиола признался, что больше всего страдал от противостояния с Клоппом

Дата публикации: 17-07-2026 10:45

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что самым непростым соперником за всю его тренерскую карьеру считает Юргена Клоппа. Испанский специалист отметил, что матчи против команд немецкого наставника всегда требовали максимальной концентрации и серьёзной тактической подготовки.

По словам Гвардиолы, Клопп постоянно менял рисунок игры прямо по ходу встреч, из-за чего соперникам приходилось быстро перестраиваться и искать новые решения.

«Юрген Клопп был главным соперником в моей карьере. Этот парень мог менять систему каждые 20 минут. Он сводил меня с ума», — приводит слова Гвардиолы AS.

На протяжении нескольких лет противостояние Гвардиолы и Клоппа считалось одним из главных в мировом футболе. Особенно ярким оно стало в Англии, где испанец возглавлял «Манчестер Сити», а немецкий специалист руководил «Ливерпулем». Именно эти команды регулярно боролись за титул чемпиона Премьер-лиги и встречались в решающих матчах национальных и международных турниров.

22 мая 2026 года «Манчестер Сити» официально сообщил, что Гвардиола покинет пост главного тренера после завершения сезона-2025/26, несмотря на то что его контракт был рассчитан до лета 2027 года.

Сам Клопп после ухода из «Ливерпуля», который он тренировал с 2015 по 2024 год, не возвращался к работе на клубном уровне. С 2025 года немец занимает должность директора по международным связям компании Red Bull, а его действующее соглашение рассчитано до конца 2029 года. При этом в СМИ ранее появлялась информация, что Клопп входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Германии.