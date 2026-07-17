Костюк прокомментировал выход киевского «Динамо» во второй раунд квалификации Лиги Европы

Дата публикации: 17-07-2026 10:47

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати». Украинская команда добилась выхода в следующую стадию турнира, одержав победу в серии послематчевых пенальти.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, завершилась без забитых мячей как в основное, так и в дополнительное время. Судьба путёвки во второй квалификационный раунд решилась в серии 11-метровых ударов, где футболисты «Динамо» оказались точнее — 4:2.

После финального свистка Костюк отметил, что его команда могла снять все вопросы о победителе ещё в первой половине встречи, однако подчеркнул и высокий уровень соперника.

«В первом тайме могли закрывать матч. Но это футбол. Надо отдать должное команде соперника, хорошо сбалансированная команда. Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом. Сплочённость игроков помогла достичь положительного результата. То, что я говорил, — это дух, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле. Я считаю, что по итогу двух матчей мы играли мощнее и закономерно прошли дальше», — приводит слова Костюка официальный сайт киевского «Динамо».

Первый матч противостояния, который состоялся 9 июля, также завершился безголевой ничьей. Таким образом, победитель определился лишь в серии пенальти ответной встречи.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2026/2027 киевское «Динамо» сыграет с греческим ПАОКом. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход в основной этап турнира.