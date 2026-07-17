Костюк прокомментировал выход киевского «Динамо» во второй раунд квалификации Лиги Европы
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати». Украинская команда добилась выхода в следующую стадию турнира, одержав победу в серии послематчевых пенальти.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке, завершилась без забитых мячей как в основное, так и в дополнительное время. Судьба путёвки во второй квалификационный раунд решилась в серии 11-метровых ударов, где футболисты «Динамо» оказались точнее — 4:2.
После финального свистка Костюк отметил, что его команда могла снять все вопросы о победителе ещё в первой половине встречи, однако подчеркнул и высокий уровень соперника.
«В первом тайме могли закрывать матч. Но это футбол. Надо отдать должное команде соперника, хорошо сбалансированная команда. Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом. Сплочённость игроков помогла достичь положительного результата. То, что я говорил, — это дух, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле. Я считаю, что по итогу двух матчей мы играли мощнее и закономерно прошли дальше», — приводит слова Костюка официальный сайт киевского «Динамо».
Первый матч противостояния, который состоялся 9 июля, также завершился безголевой ничьей. Таким образом, победитель определился лишь в серии пенальти ответной встречи.
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2026/2027 киевское «Динамо» сыграет с греческим ПАОКом. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход в основной этап турнира.