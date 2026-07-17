Тренер «Карабаха» подвёл итоги победы над «Вестри» в квалификации Лиги Европы

Дата публикации: 17-07-2026 10:49

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после уверенной победы над исландским «Вестри» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. Клуб из Агдама вновь оказался сильнее соперника, выиграв на выезде со счётом 3:0, и без проблем оформил выход в следующую стадию турнира.

По итогам двух встреч азербайджанская команда одержала две сухие победы с одинаковым счётом, завершив противостояние с общим результатом 6:0.

После матча Гурбанов отметил, что доволен игрой своих подопечных, особенно с учётом непростого выездного графика. Наставник также подчеркнул надёжность команды в обороне и эффективность в атаке.

«Получилась хорошая игра. Несмотря на то что нам пришлось преодолеть долгий путь, победа была очень важна. Забить шесть голов в двух матчах и не пропустить ни одного — это хороший результат. Поздравляю своих футболистов.

Впереди нас ждут матчи с ЦСКА. Уже с завтрашнего дня мы начнем внимательно изучать болгарскую команду. Постараемся лучше подготовиться к встречам с этим соперником. У нас будет достаточно времени для этого. Уверен, что к следующему матчу мы сможем набрать ещё лучшую форму», — приводит слова Гурбанова официальный сайт «Карабаха».

Напомним, первая встреча между командами, состоявшаяся 9 июля, также завершилась победой «Карабаха» со счётом 3:0, поэтому азербайджанский клуб уверенно преодолел стартовый квалификационный барьер.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА «Карабах» встретится с болгарским ЦСКА. Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу за выход в основной этап турнира.