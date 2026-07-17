Месси высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 против Испании

Дата публикации: 17-07-2026 11:04

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2026, в котором действующие чемпионы мира встретятся с национальной командой Испании.

По словам аргентинского лидера, решающий поединок мирового первенства всегда отличается особой атмосферой и высоким уровнем напряжения, поэтому он ожидает очень сложную и эмоциональную игру.

«Финал чемпионата мира — особенный матч. Поэтому я думаю, что он будет очень напряжённым», — приводит слова Месси TyC Sports.

Финальная встреча состоится 19 июля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель матча станет чемпионом мира 2026 года.

Для сборной Аргентины это второй подряд финал мирового первенства. Команда Лионеля Скалони подходит к решающему матчу в статусе действующего чемпиона мира. На турнире в Катаре в 2022 году аргентинцы в драматичном финале сыграли вничью со сборной Франции — 3:3, а затем одержали победу в серии пенальти (4:2), завоевав третий титул в своей истории.

Чемпионат мира 2026 года проходит на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля, а финал между Аргентиной и Испанией станет заключительным матчем турнира.