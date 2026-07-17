Клопп призвал не обвинять Тухеля в поражении Англии от Аргентины

Дата публикации: 17-07-2026 11:05

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волну критики, обрушившуюся на наставника сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2026. Немецкий специалист считает, что многие оценки работы тренера делаются исключительно по итоговому результату, без учёта обстоятельств матча.

По словам Клоппа, в футболе невозможно принять решение, которое устроит всех. Он отметил, что выбор между атакующей и осторожной тактикой всегда сопровождается риском, а после финального свистка общественное мнение зачастую меняется в зависимости от счёта на табло.

«После игры люди всегда говорят, что тренировать легко — что ты просто выбираешь "атаку" или "защиту", и всё. Так это не работает. Футбол гораздо сложнее.

Я вижу критику в адрес Тухеля за попытку удержать преимущество в один гол в матче с Аргентиной, но позвольте мне сказать вам вот что: если бы он этого не сделал, если бы он продолжал идти вперёд и они бы пропустили гол, то те же самые люди говорили бы: "Почему он не контролировал игру? Почему он не удержал преимущество?" В плей-офф, какое бы решение вы ни приняли, кто-то обязательно вас раскритикует.

Я не говорю, что каждое решение идеально, но нужно понимать логику, лежащую в их основе. Управлять игрой на таком этапе никогда не бывает просто. И есть ещё один момент — эта аргентинская команда, её вера, менталитет. Иногда кажется, что в такие моменты с ними происходит что-то особенное», — приводит слова Клоппа The Telegraph.

Клопп также обратил внимание на силу нынешней сборной Аргентины, подчеркнув, что команда обладает не только высоким уровнем мастерства, но и особым победным характером, который нередко помогает ей переламывать ход самых напряжённых матчей.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Англии уступила Аргентине со счётом 1:2. Теперь команда Томаса Тухеля сыграет с Францией в матче за третье место, а аргентинцы поспорят со сборной Испании за главный трофей мирового первенства.