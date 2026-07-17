Агент Салаха заинтриговал заявлением о будущем египетского форварда

Дата публикации: 17-07-2026 22:25

Футбольный агент Рами Аббас, представляющий интересы бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента. По его словам, окончательное решение о новом клубе египетского форварда пока ещё не принято, однако развязка может наступить уже в ближайшее время.

После завершения контракта с «Ливерпулем» 34-летний футболист получил статус свободного агента и теперь самостоятельно выбирает, где продолжит карьеру. На фоне многочисленных слухов о возможных вариантах продолжения выступлений Аббас предпочёл не раскрывать деталей переговоров.

«Мы до сих пор не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне… Но, возможно, скоро узнаем», — приводит слова агента известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщалось, что одним из наиболее вероятных направлений для продолжения карьеры Салаха может стать чемпионат Турции. Интерес к опытному нападающему приписывают стамбульским клубам «Бешикташ» и «Фенербахче».

Кроме того, в числе возможных претендентов на египтянина назывались клубы из Саудовской Аравии, которые уже не первый год проявляют интерес к звёздам европейского футбола. Среди представителей ведущих европейских чемпионатов наиболее активно с Салахом связывают мадридский «Атлетико».

Ожидается, что определённость с будущим одного из самых результативных африканских футболистов современности наступит в ближайшее время, после чего станет известно, где Салах продолжит свою профессиональную карьеру.