Гвардиола признался, что не скучает по тренерской работе после ухода из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 17-07-2026 22:27

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал, как чувствует себя после завершения работы в английском клубе. Испанский специалист признался, что пока не испытывает желания возвращаться к тренерской деятельности и наслаждается новым этапом своей жизни.

По словам Гвардиолы, практически вся его взрослая жизнь была связана с футболом. Начав карьеру наставника в 37 лет, он многие годы жил исключительно работой, однако теперь решил посвятить время себе и своим близким.

«В психологическом плане я не скучаю. Я начал тренировать в 37 лет, и вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать открыть для себя жизнь, быть счастливым, занимаясь чем-то другим, не связанным с футболом.

Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что тебе нужен перерыв. Возможно, однажды я проснусь и скажу: "Хорошо, я хочу вернуться к тренерской работе". Мне нужно почувствовать, что я скучаю по этому, а сейчас я этого не чувствую.

Пытаюсь понять, какой будет моя жизнь. Я решил остановиться, потому что хочу лучше заботиться о себе. Хочу проводить больше времени со своими детьми и отцом, которому 95 лет, и он всё ещё жив. Мне 56, я уже не молод, моё мировоззрение немного изменилось. Я всё ещё привыкаю к жизни после работы тренером, но всё идёт довольно хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sport Italia.

Испанец отметил, что решение уйти не было продиктовано усталостью от футбола как такового. Скорее, речь идёт о желании восстановить баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, которому ранее не удавалось уделять достаточно внимания.

Напомним, после завершения сезона-2025/26 Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити», несмотря на действовавший до лета 2027 года контракт. На данный момент специалист не объявлял о планах возглавить какой-либо клуб или национальную сборную, оставляя открытым вопрос о своём возможном возвращении в профессию.