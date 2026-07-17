Стала известна сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Брэдли Баркола

Дата публикации: 17-07-2026 22:29

Руководство «Пари Сен-Жермен» не намерено расставаться с крайним нападающим Брэдли Баркола в нынешнее летнее трансферное окно. Тем не менее, как сообщает L'Equipe, французский клуб готов рассмотреть продажу игрока, если получит предложение в размере 150 млн евро.

По данным источника, именно такая сумма станет отправной точкой для возможных переговоров. В «ПСЖ» высоко оценивают потенциал 23-летнего вингера и не испытывают необходимости продавать одного из ключевых игроков атакующей линии.

Интерес к Баркола сохраняют сразу два представителя английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал». Однако из-за жёсткой позиции парижан переговорный процесс может затянуться практически до закрытия летнего трансферного окна.

Прошлый сезон стал для французского футболиста весьма продуктивным. Во всех турнирах Баркола провёл 49 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач, подтвердив статус одного из самых перспективных атакующих игроков Лиги 1.

Действующий контракт вингера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года, что также усиливает переговорные позиции французского клуба. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Баркола составляет 70 млн евро, однако парижане готовы обсуждать его уход только за сумму, более чем вдвое превышающую эту оценку.