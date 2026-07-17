Стало известно, почему «Бавария» не опасается ухода Олисе в «Реал»

Дата публикации: 17-07-2026 22:32

Мюнхенская «Бавария» сохраняет уверенность, что нападающий Майкл Олисе останется в команде, несмотря на слухи о возможном переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, руководство немецкого клуба располагает сразу двумя вескими основаниями полагать, что трансфер французского футболиста этим летом не состоится.

Первым фактором стала позиция самого «Реала». Помимо публичных заявлений об отсутствии интереса к сделке, президент мадридского клуба Флорентино Перес лично заверил руководство «Баварии», что «сливочные» не будут предпринимать попыток подписать Олисе в нынешнее трансферное окно. В Мюнхене полностью доверяют словам главы испанского гранда.

Второй причиной стала позиция самого игрока. Во время чемпионата мира Майкл Олисе и его представитель сообщили руководству «Баварии», что футболист не рассматривает вариант ухода и намерен продолжить выступления за немецкий клуб.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере 24-летнего француза. Во всех турнирах он принял участие в 52 матчах, забил 22 мяча и сделал 31 результативную передачу, став одним из ключевых игроков команды.

Действующий контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 150 млн евро. Кроме того, ранее сообщалось, что мюнхенский клуб намерен предложить вингеру новое улучшенное соглашение, чтобы окончательно исключить вероятность его ухода в ближайшие годы.