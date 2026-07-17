«Лилль» требует €100 млн за Буадди на фоне переговоров с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 17-07-2026 22:35

«Манчестер Сити» продолжает работу над возможным трансфером полузащитника «Лилля» Айюба Буадди. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский клуб добился прогресса в переговорах по одному из самых перспективных молодых футболистов Франции.

По данным источника, руководство «Лилля» оценивает 18-летнего хавбека в 100 млн евро и рассчитывает получить именно такую сумму в случае его продажи. Впрочем, стоимость потенциальной сделки может оказаться ниже, если стороны договорятся о переходе с последующей арендой игрока или заключат предварительное соглашение, предусматривающее его трансфер в будущем.

Сам Буадди в ближайшее время намерен провести встречу с президентом «Лилля» Оливье Летаном. Руководитель французского клуба рассчитывает убедить молодого полузащитника остаться ещё как минимум на один сезон, чтобы продолжить его развитие в составе команды.

Несмотря на скромную статистику, Буадди считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. В сезоне-2025/26 он провёл 42 матча во всех турнирах и записал на свой счёт одну голевую передачу, регулярно выходя на поле в составе первой команды.

Контракт французского футболиста с «Лиллем» действует до лета 2029 года, поэтому клуб не испытывает необходимости спешить с продажей. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Айюба Буадди оценивается в 50 млн евро, однако «Лилль» намерен получить за своего воспитанника значительно большую компенсацию.