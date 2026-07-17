Блаттер раскритиковал идею ФИФА увеличить перерыв в финале ЧМ-2026

Дата публикации: 17-07-2026 22:37

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике инициативу по увеличению продолжительности перерыва в финальном матче чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины. По его мнению, подобное решение отдаляет футбол от его традиций и превращает главное событие мирового первенства в развлекательное шоу.

Ранее появилась информация, что ФИФА рассматривает возможность продлить перерыв между таймами с привычных 15 до 30 минут. Сообщается, что это необходимо для проведения масштабной музыкальной программы продолжительностью около 11 минут, вдохновлённой шоу в перерыве финала Национальной футбольной лиги США (Супербоула).

Если решение будет реализовано, оно станет исключением из действующих Правил игры, согласно которым максимальная продолжительность перерыва между таймами составляет 15 минут.

Блаттер негативно оценил подобную идею, выразив опасение, что футбол постепенно утрачивает свою самобытность.

«Паузы на "водопой" — только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира — самый длинный перерыв в истории футбола.

Финал чемпионата мира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?» — написал Блаттер на своей странице в социальной сети X.

Финал чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Турнир проходит на стадионах США, Канады и Мексики, а действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул на мировом первенстве 2022 года после победы над Францией в серии пенальти.