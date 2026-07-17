Аморим намерен переманить Диалло в «Милан» из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 17-07-2026 22:39

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим рассчитывает усилить линию атаки команды за счёт вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло. Как сообщает Caught Offside, португальский специалист хотел бы вновь поработать с футболистом, которого хорошо знает по совместной работе в английском клубе.

По информации источника, Аморим считает 24-летнего ивуарийца одним из приоритетных вариантов для усиления состава «россонери». Однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с игроком без веских оснований.

Сообщается, что манкунианцы готовы рассмотреть продажу Диалло только в двух случаях: если сам футболист выразит твёрдое желание сменить команду либо если потенциальный покупатель сделает предложение, полностью устраивающее английский клуб.

Помимо «Милана», интерес к атакующему игроку проявляют представители английской Премьер-лиги — «Брайтон» и «Ньюкасл». Тем не менее именно итальянский клуб считается наиболее заинтересованной стороной благодаря желанию Аморима вновь видеть Диалло в своей команде.

В то же время источник отмечает, что вероятность перехода вингера в «Милан» остаётся невысокой. Итальянскому клубу будет сложно предложить сумму, которая удовлетворит требования «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2025/26 Амад Диалло провёл 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2030 года, а рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 45 млн евро.