Карим Адейеми подписал пятилетний контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 17-07-2026 22:48

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми завершил все формальности, необходимые для перехода в «Барселону». Как сообщает AS, немецкий футболист успешно прошёл медицинское обследование и уже подписал долгосрочное соглашение с каталонским клубом.

По информации источника, контракт 24-летнего вингера рассчитан на пять сезонов. Официально о переходе игрока «Барселона» планирует объявить 18 июля.

Ожидается, что в день объявления трансфера Адейеми проведёт свою первую тренировку в составе сине-гранатовых. При этом официальная презентация новичка состоится позже — после возвращения руководства каталонского клуба из США, где оно находится в настоящее время.

Источник также раскрыл финансовые условия сделки. За трансфер немецкого футболиста «Барселона» выплатит дортмундской «Боруссии» 22 млн евро в качестве гарантированной суммы. Ещё 7 млн евро предусмотрены в виде бонусов, которые будут зависеть от выполнения различных условий.

Адейеми считается одним из самых быстрых атакующих игроков Бундеслиги и должен усилить линию нападения каталонской команды перед стартом нового сезона. В «Барселоне» рассчитывают, что немецкий вингер добавит команде скорости, вариативности и эффективности в атаке.