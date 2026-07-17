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«Бенфика» договорилась об аренде Дурана с правом выкупа

Дата публикации: 17-07-2026 22:53

 

Колумбийский нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Бенфику». Как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб достиг договорённости об аренде форварда, права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Насру».

По информации источника, соглашение предусматривает право последующего выкупа, однако эта опция не является обязательной. Таким образом, по окончании срока аренды «Бенфика» сможет самостоятельно принять решение о полноценном трансфере игрока.

Отмечается, что Дуран отклонил предложения сразу от двух клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Решающим фактором для колумбийца стало желание поработать под руководством главного тренера лиссабонской команды Марку Силвы.

Финансовые обязательства по контракту форварда будут разделены между двумя клубами. Зарплату футболисту совместно выплатят «Аль-Наср» и «Бенфика», что позволило сторонам быстрее достичь соглашения.

Медицинское обследование Дурана запланировано на ближайшие выходные. После его успешного прохождения о переходе может быть объявлено официально.

Вторую половину сезона-2025/26 21-летний нападающий провёл в аренде в санкт-петербургском «Зените». В составе российского клуба он принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись одним забитым мячом. Теперь колумбиец продолжит карьеру в чемпионате Португалии, где попытается перезапустить свою карьеру и закрепиться в составе «Бенфики».

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