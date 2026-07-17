Чемпионы мира - 2026 получат уникальные золотые перстни от ФИФА

Дата публикации: 17-07-2026 23:03

ФИФА подготовила необычную награду для будущих чемпионов мира. Победитель финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины получит специальные чемпионские перстни, выполненные по аналогии с традиционными кольцами, которые вручаются победителям Супербоула.

Всего было изготовлено 2026 памятных колец. Лишь 30 экземпляров предназначены для футболистов и представителей тренерского штаба команды-победителя, тогда как остальные 1996 перстней поступят в открытую продажу в качестве официальной лицензионной продукции турнира.

Перстни изготовлены из золота и украшены бриллиантами и сапфирами. На каждом из них изображён главный трофей чемпионата мира, а окончательный дизайн будет доработан после финала с учётом страны, которая станет новым обладателем титула.

Сразу после окончания решающего матча капитан команды и главный тренер получат временные версии чемпионских колец во время церемонии награждения. Позднее для всех игроков и членов тренерского штаба изготовят персонализированные экземпляры, которые будут индивидуально подогнаны по размеру.

Финал чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Помимо главного трофея мирового футбола, победитель впервые в истории турнира станет обладателем эксклюзивных чемпионских перстней, вдохновлённых одной из самых известных спортивных традиций Северной Америки.