Зинедин Зидан определился с помощниками перед назначением в сборную Франции

Дата публикации: 17-07-2026 23:06

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан завершил формирование тренерского штаба, с которым будет работать в сборной Франции. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, французский специалист уже согласовал условия сотрудничества с Федерацией футбола Франции. Официальное оформление соглашения ожидается в ближайшее время — стороны планируют подписать все необходимые документы до конца месяца.

Для Зидана это станет первым опытом работы во главе национальной команды. До этого он тренировал исключительно на клубном уровне, где добился выдающихся успехов с мадридским «Реалом».

Во время двух периодов работы в испанском гранде — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год — Зидан трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды приводил «Реал» к чемпионскому титулу в Ла Лиге, а также завоевал ряд других международных и национальных трофеев, став одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

Назначение Зидана станет частью смены эпох в сборной Франции. Действующий главный тренер национальной команды Дидье Дешам покинет свой пост после матча за третье место чемпионата мира — 2026 против сборной Англии, который состоится 19 июля.

Дешам возглавлял французскую сборную с 2012 года и за это время добился значительных успехов. Под его руководством «трёхцветные» стали чемпионами мира в 2018 году, а также регулярно входили в число сильнейших национальных команд планеты. Теперь руководство французского футбола рассчитывает, что Зинедин Зидан успешно продолжит этот путь.