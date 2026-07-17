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Тренер «Галатасарая» подтвердил интерес к Пономаренко

Дата публикации: 17-07-2026 23:12

 

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук подтвердил, что нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко находится в сфере интересов турецкого клуба. При этом наставник подчеркнул, что стамбульцы пока не приняли окончательного решения и продолжают изучать несколько вариантов усиления состава.

По словам Бурука, 19-летний форвард входит в список молодых игроков, которых «Галатасарай» рассматривает в качестве потенциальных новичков. Однако Пономаренко не является единственным кандидатом, поскольку клуб анализирует и другие доступные варианты на трансферном рынке.

Кроме того, главный тренер прокомментировал слухи, связывавшие команду с колумбийским нападающим Джоном Дураном и полузащитником мадридского «Реала» Браимом Диасом.

«У меня не было никакого общения с Джоном Дураном. Пономаренко — один из футболистов в списке игроков U23, но у нас есть много альтернатив. Что касается Браима Диаса, то мы не предпринимали никаких шагов», — заявил Бурук.

Таким образом, в «Галатасарае» подтвердили интерес к молодому украинскому нападающему, однако дали понять, что переговоры находятся лишь на предварительной стадии. Турецкий клуб продолжает оценивать различные варианты усиления команды перед стартом нового сезона.


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