Стало известно, где может продолжить карьеру Виктор Цыганков

Дата публикации: 17-07-2026 23:14

Украинский полузащитник Виктор Цыганков может покинуть «Жирону» уже в ближайшее время после того, как каталонский клуб по итогам прошлого сезона покинул элитный дивизион чемпионата Испании и вылетел в Сегунду.

По информации журналистов, 27-летний вингер не намерен продолжать выступления в Ла Лиге, несмотря на интерес со стороны «Эспаньола». Приоритетными вариантами для продолжения карьеры украинца считаются турецкий «Трабзонспор» и американский «Нью-Йорк Сити».

Сообщается, что именно между этими двумя клубами Цыганкову предстоит сделать окончательный выбор. Пока неизвестно, какой из проектов сам футболист считает наиболее привлекательным, однако вероятность его ухода из «Жироны» этим летом оценивается как высокая.

Ранее также стало известно, что украинский полузащитник присоединится к подготовке команды позже остальных игроков. Дополнительный отпуск Цыганков получил после участия в июньских товарищеских матчах в составе национальной сборной Украины.

В минувшем сезоне украинец оставался одним из ключевых игроков «Жироны», однако вылет клуба из Ла Лиги может стать решающим фактором в вопросе смены команды. Теперь будущее Цыганкова, вероятнее всего, определится после завершения переговоров с заинтересованными клубами из Турции и MLS.