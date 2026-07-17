«Шахтёр» может проводить матчи Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж»

Дата публикации: 17-07-2026 23:16

Донецкий «Шахтёр» определился с городом, в котором намерен проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2026/2027. По информации журналиста Игоря Бурбаса, украинский клуб сделал выбор в пользу Лондона, отказавшись от варианта с немецким Гамбургом.

Сообщается, что руководство «горняков» рассматривает две арены. Основным вариантом считается «Стэмфорд Бридж», где свои домашние матчи проводит «Челси». Вместимость стадиона составляет 40 343 зрителя. Альтернативой является «Крейвен Коттедж» — домашняя арена «Фулхэма», рассчитанная на 25 678 болельщиков.

При выборе стадиона клуб уделял особое внимание вместимости. Именно этот критерий стал определяющим при отказе от ещё одного лондонского варианта — «Брентфорд Комьюнити Стэдиум», который может принять лишь 17 250 зрителей.

По данным источника, окончательное решение будет принято между двумя оставшимися аренами, однако более вместительный «Стэмфорд Бридж» выглядит наиболее предпочтительным вариантом для проведения матчей главного клубного турнира Европы.

Напомним, путёвку в основной этап Лиги чемпионов команда Арды Турана получила благодаря уверенной победе в чемпионате Украины. «Шахтёр» завершил сезон на первом месте, опередив ближайшего преследователя на 12 очков, и напрямую квалифицировался в основной раунд турнира.