Семак рассказал, чего ждёт от «Спартака» в Суперкубке России

Дата публикации: 17-07-2026 23:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о московском «Спартаке» накануне матча за Суперкубок России. По словам наставника петербургской команды, соперник находится в хорошей форме и способен доставить серьёзные проблемы благодаря качественной игре и сильному подбору исполнителей.

Семак отметил, что «Спартак» демонстрирует содержательный и зрелищный футбол, а также особенно опасен при исполнении стандартных положений. Кроме того, тренер обратил внимание на умение красно-белых быстро разыгрывать штрафные и угловые, что может стать одним из ключевых факторов предстоящей встречи.

«Спартак» демонстрирует содержательный футбол. Хорошие стандартные положения. Состав подобран хорошо. Команды результативные, но последние матчи складываются напряжённо. Матч будет смотрибельным для болельщиков», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Наставник «Зенита» также не исключил, что тренерский штаб соперника подготовил несколько тактических сюрпризов специально к игре за первый трофей нового сезона.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Победитель встречи станет обладателем первого официального трофея российского футбольного сезона-2026/27.