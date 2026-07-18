Конате поддержал Тухеля перед матчем за бронзу ЧМ-2026

Дата публикации: 18-07-2026 11:27

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал предстоящий матч за третье место чемпионата мира — 2026 против Англии и поддержал слова главного тренера соперника Томаса Тухеля, ранее заявившего, что ни одна команда не мечтает участвовать в такой встрече.

Французский футболист признал, что национальная команда ставила перед собой единственную цель — выйти в финал мирового первенства. По этой причине эмоционально настроиться на борьбу за бронзовые медали непросто. Однако, по мнению Конате, игроки обязаны сохранять профессионализм и с уважением относиться к футболке своей сборной.

«Действительно, это не было нашей целью. Как нам собраться и мотивировать себя? Что ж, считаю, что многие французские игроки этой команды с удовольствием бы приняли участие в матче. Я не говорю, что это легко. Совсем наоборот.

Читал в прессе, что Тухель сказал, что никто не хочет играть в этой встрече. Что ж, это правда, учитывая цель и задачу, которые мы ставили перед собой. Хотели сыграть в финале, но мы по-прежнему представляем Францию, для многих это мечта — надеть эту футболку, эту форму и спеть «Марсельезу», поэтому мы должны уважать форму, в которой играем», — приводит слова Конате ESPN.

Напомним, сборные Франции и Англии поспорят за бронзовые медали чемпионата мира — 2026 после поражений в полуфиналах. Французы уступили Испании, а англичане не смогли справиться с Аргентиной.

Матч за третье место состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, а завершится турнир финалом между сборными Аргентины и Испании, который состоится в Ист-Ратерфорде.