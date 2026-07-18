«Астон Вилла» установила трансферный рекорд, подписав Манзамби за €60 млн

Дата публикации: 18-07-2026 11:29

«Астон Вилла» официально объявила о переходе полузащитника сборной Швейцарии Йохана Манзамби из немецкого «Фрайбурга». Трансфер 20-летнего футболиста стал самым дорогим приобретением в истории бирмингемского клуба.

По информации СМИ, сумма сделки составила 60 млн евро. Таким образом, «Астон Вилла» превзошла собственный трансферный рекорд, установленный летом 2024 года, когда за бельгийского полузащитника Амаду Онана, выступавшего за «Эвертон», было заплачено 59,35 млн евро.

Переход Манзамби был официально подтверждён в пятницу, 17 июля. Молодой швейцарец считается одним из самых перспективных полузащитников Европы, а в английском клубе рассчитывают, что он станет важной частью команды на долгие годы.

Интересно, что ещё несколько дней назад главным претендентом на игрока считался «Ньюкасл». Сообщалось, что «сороки» уже достигли договорённости с «Фрайбургом» по условиям сделки, однако в борьбу вмешалась «Астон Вилла», сумевшая предложить более привлекательные условия и убедить футболиста выбрать именно Бирмингем.

Руководство «Астон Виллы» рассматривает подписание Манзамби как долгосрочную инвестицию. Клуб рассчитывает, что молодой полузащитник поможет команде успешно выступить в новом сезоне и оправдает статус самого дорогого новичка в её истории.