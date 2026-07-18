Трамп признался, что обращался к Инфантино из-за удаления Балогуна

Дата публикации: 18-07-2026 11:31

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей роли в ситуации с отменой красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2026 против Бельгии.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА принял решение аннулировать дисквалификацию форварда, что позволило ему принять участие в игре. До этого в СМИ появлялись сообщения, что Трамп лично связывался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, попросив пересмотреть решение об удалении футболиста.

Сам глава Белого дома подтвердил, что действительно разговаривал с Инфантино, однако подчеркнул, что не требовал изменить вердикт, а лишь выразил своё мнение по ситуации.

«Самый незабываемый момент чемпионата мира? Наверное, самое незабываемое было, когда [Балогуну] дали красную карточку. Я был вынужден позвонить Джанни и просто дать совет. Я не говорил: "Давай, верни его на поле!" Я просто оставил жалобу и не знал, что произойдёт дальше. Но всё получилось удачно, ведь не было никаких разногласий.

Ты снова принял отличное решение, хоть тебя за это никто никогда не похвалит», — заявил Трамп в эфире Fox News.

Несмотря на допуск Балогуна к матчу, сборная США не смогла пробиться в четвертьфинал мирового первенства. Встреча с Бельгией завершилась поражением американской команды со счётом 1:4, после чего хозяева турнира завершили своё выступление на чемпионате мира.