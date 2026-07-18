Глава ФИФА выступил с обращением к США перед финалом Аргентина - Испания

Дата публикации: 18-07-2026 11:33

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением к администрации США в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026, поблагодарив власти страны за организацию турнира и обеспечение безопасности участников и болельщиков.

Глава мирового футбола отметил вклад сотрудников Белого дома, а также представителей американских городов и штатов, принимавших матчи мирового первенства. По его словам, совместная работа позволила провести турнир на самом высоком уровне и создать атмосферу праздника для миллионов поклонников футбола.

«Ваша администрация — все сотрудники Белого дома, представители городов и штатов — обеспечила создание безопасной и радостной атмосферы. Благодаря этому миру удалось пережить то, чего он ещё никогда не видел. Это не просто крупнейший чемпионат мира в истории, это величайшее социальное и культурное событие, свидетелем которого когда-либо становилось человечество», — приводит слова Инфантино Sky News.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке. За главный трофей мирового футбола поспорят сборные Аргентины и Испании, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Предстоящая встреча станет заключительным событием первого в истории чемпионата мира, который прошёл сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир уже установил ряд рекордов по посещаемости, количеству участников и масштабу проведения, а финал должен поставить точку в одном из самых обсуждаемых мировых спортивных событий последних лет.