Де ла Фуэнте раскрыл план Испании по нейтрализации Месси в финале ЧМ-2026

Дата публикации: 18-07-2026 11:44

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала чемпионата мира — 2026 против Аргентины и рассказал, каким образом его команда намерена противостоять капитану соперника Лионелю Месси.

Испанский специалист признался, что уже сталкивался с аргентинцем в начале его карьеры. По словам де ла Фуэнте, тогда он тренировал молодёжную команду «Севильи» и решил использовать персональную опеку против будущей мировой звезды. Однако этот план оказался успешным лишь до определённого момента.

«Я встретил Месси, когда тренировал молодёжную команду «Севильи». Тогда он был очень молод.

Сначала мы пытались опекать его персонально. К 70-й минуте счёт был 0:0. Затем я заменил футболиста, опекавшего Месси. Через несколько минут Лионель забил нам четыре мяча, и мы проиграли.

В финале чемпионата мира наша команда не собирается персонально опекать Месси. Их игроки также будут внимательно следить за нашими футболистами», — заявил де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Наставник испанской сборной дал понять, что его команда будет делать ставку на коллективную оборону, а не на попытку полностью привязать к Месси одного защитника. По мнению тренерского штаба, именно командные действия должны стать ключом к нейтрализации главной звезды аргентинцев.

Лионель Месси подходит к решающему матчу в великолепной форме. На чемпионате мира — 2026 капитан сборной Аргентины провёл семь матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи, являясь одним из главных претендентов на звание лучшего игрока турнира. Финал между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля в Нью-Йорке.