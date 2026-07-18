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Скалони высказался о будущем Месси в сборной Аргентины

Дата публикации: 18-07-2026 11:46

 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал разговоры о будущем капитана национальной команды Лионеля Месси и ответил на вопрос, может ли финал чемпионата мира — 2026 против Испании стать последним матчем легендарного форварда в футболке «альбиселесте».

По словам наставника аргентинцев, решение о продолжении международной карьеры может принять только сам Месси. Скалони подчеркнул, что не обсуждал этот вопрос с нападающим и не располагает какой-либо информацией о его дальнейших планах.

«Я не знаю. Понятия не имею. Вы должны спросить его. Это вопрос не для меня.

Месси — это живая история, легенда. Горжусь тем, что говорю об этом. Он смог выйти в финал в 39 лет — невероятно! Вот почему я говорю о необходимости ценить то, что делает Лео», — приводит слова Скалони AS.

Главный тренер отметил, что достижение Месси само по себе является уникальным. В возрасте 39 лет аргентинец продолжает оставаться лидером национальной команды и ведёт её к новым вершинам, демонстрируя высокий уровень игры на протяжении всего турнира.

Лионель Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он провёл 206 матчей, в которых забил 125 голов, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 2022 году форвард помог аргентинцам завоевать титул чемпионов мира, а теперь имеет шанс привести команду к ещё одному мировому триумфу в финале против Испании, который состоится 19 июля.

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