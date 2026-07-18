Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Дата публикации: 18-07-2026 11:50

Сборная Украины, вероятнее всего, проведёт все свои номинально домашние матчи Лиги наций сезона-2026/2027 на территории Словакии. Об этом сообщает «UA-Футбол».

По данным источника, Украинская ассоциация футбола уже определилась с основным вариантом проведения домашних встреч. Два первых матча национальная команда планирует сыграть на стадионе, расположенном недалеко от Братиславы. Заключительную домашнюю игру группового этапа, как ожидается, примет город, находящийся значительно ближе к украинской границе, что должно облегчить посещение матча болельщиками из Украины.

На групповом этапе нового розыгрыша Лиги наций соперниками команды станут сборные Грузии, Венгрии и Северной Ирландии. Все домашние встречи украинская команда проведёт на нейтральной территории из-за продолжающейся невозможности принимать международные матчи в своей стране.

Лига наций станет для сборной Украины первым официальным турниром после неудачной квалификации на чемпионат мира 2026 года. Напомним, украинцы не смогли пробиться в финальную часть мирового первенства, уступив сборной Швеции в стыковом раунде отбора.

Теперь команда постарается успешно выступить в Лиге наций, где борьба за первое место в группе будет иметь важное значение как с точки зрения рейтинга, так и в контексте будущих квалификационных кампаний к крупным международным турнирам.