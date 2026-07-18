«Арсенал» близок к трансферу Роджерса за €100 млн

Дата публикации: 18-07-2026 11:52

Лондонский «Арсенал» продолжает работу над подписанием вингера «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, переговоры между клубами проходят в конструктивной атмосфере, а стороны постепенно приближаются к достижению окончательного соглашения.

По информации источника, представители «Арсенала» и «Астон Виллы» находятся в постоянном контакте, обсуждая финансовые и юридические детали будущего трансфера. При этом сам футболист уже сделал выбор в пользу лондонского клуба. Сообщается, что Роджерс согласовал основные условия личного контракта, рассчитанного до июня 2031 года.

Отмечается, что 23-летний англичанин уведомил руководство «Астон Виллы» о своём желании сменить клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно. Такая позиция игрока значительно облегчает переговорный процесс и повышает вероятность успешного завершения сделки в ближайшее время.

В Бирмингеме, судя по всему, уже готовятся к возможному уходу одного из своих лидеров. По данным источника, клуб начал поиск потенциальной замены Роджерсу, понимая, что интерес со стороны «Арсенала» становится всё более предметным, а вероятность трансфера продолжает расти.

Ожидается, что на следующей неделе стороны проведут очередной раунд переговоров, на котором постараются согласовать оставшиеся условия сделки. Если компромисс будет найден, общая стоимость трансфера может достичь 100 миллионов евро. В таком случае переход Роджерса станет не только рекордной продажей в истории «Астон Виллы», но и одним из самых дорогостоящих трансферов всего летнего окна 2026 года.